Gasprijs schiet opnieuw flink omhoog, derde sprong in acht dagen

De prijs van gas is dinsdag met maar liefst 25 procent omhooggegaan. Dat komt doordat onderhoud aan Noorse gasinstallaties langer duurt dan verwacht. Het is de derde prijssprong in acht dagen.

Handelaren betaalden maandagmiddag ruim 35 euro voor een megawattuur. Dat is 7 euro meer dan de 28 euro aan het begin van de dag.

Door het wegvallen van Russisch gas is Noorwegen een belangrijke leverancier geworden voor West-Europese landen. Momenteel vindt gepland onderhoud plaats aan gasinstallaties. Maar dinsdag maakte de Noorse gasnetbeheerder Gassco bekend dat dit onderhoud langer duurt dan verwacht.

Afgelopen week schoot de gasprijs ook al stevig omhoog. Dat kwam doordat veel vloeibaar aardgas (lng) naar China werd vervoerd, omdat dat land meer betaalt. Ook zorgt het warme weer ervoor dat we meer energie gebruiken om koel te blijven, bijvoorbeeld met airco's.

Ondanks de felle stijgingen is gas nog altijd stukken goedkoper dan vorig jaar. Toen kostte een megawattuur lange tijd meer dan 100 euro en korte tijd zelfs meer dan 300 euro. Van die prijzen zijn we nog ver verwijderd.