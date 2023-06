Scherpere regels STAP-budget: geen cryptocursus of snoepreisje meer

Het moet moeilijker worden om het populaire STAP-budget te misbruiken voor een hobbycursus of andere studie die niets met werk te maken heeft. Het kabinet denkt aan het uitsluitend toestaan van opleidingen die de overheid heeft goedgekeurd.

Het STAP-budget is een subsidie voor wie zich wil laten bij- of omscholen voor werk. Via de regeling kon in principe iedere Nederlander 1.000 euro opleidingsbudget ontvangen. De regeling is vorig jaar ingevoerd en bleek razend populair.