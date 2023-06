Van der Valk-hotels willen meer coronasteun van de overheid

Delen via E-mail

De hotels van Van der Valk vinden dat ze te weinig coronasteun hebben gekregen. In een zaak tegen de Staat betoogden ruim zestig hotels dat ze allemaal losse bedrijven zijn en dat ze ook op die basis coronasteun hadden moeten krijgen.

Ze werden door de overheid als keten gezien, in plaats van als afzonderlijke bedrijven. Daardoor zouden ze tientallen miljoenen euro's minder coronasteun hebben gekregen. De landsadvocaat stelde namens de Staat dat de minister de vrijheid had om een keuze te maken over welke bedrijven die zogeheten TVL-steun zouden krijgen.