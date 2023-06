Luchtvaartmaatschappij zette stagiairs in als cabinepersoneel

Een luchtvaartmaatschappij die in Nederland actief is, zette stagiairs in als volwaardige cabinemedewerkers aan boord van vliegtuigen. Dat heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie geconstateerd. Die wil niet zeggen om welke maatschappij het gaat, noch of het om een Nederlandse maatschappij gaat.

"Het is wel een maatschappij die van en naar luchthavens in Nederland vliegt", zegt een woordvoerder desgevraagd. Het ging om "tientallen studenten die voor een langere periode meedraaiden op vluchten als reguliere cabin attendant (steward of stewardess, red.)", meldt de Arbeidsinspectie.

Een woordvoerder van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kon niet direct zeggen of zij vanwege het veiligheidsaspect ook naar deze zaak kijkt.

Cabinemedewerkers krijgen vanwege de veiligheidsrisico's stevige opleidingen voordat zij hun werk mogen doen. Ook wanneer ze hun papieren op zak hebben, moeten ze zich regelmatig laten bijscholen.

De Arbeidsinspectie heeft de luchtvaartmaatschappij op de korrel genomen omdat die de stagiairs gebruikte als volwaardige werknemers, tegen een stagevergoeding. "Dat is waar wij op handhaven", zegt de inspectie. Het bedrijf krijgt een boete en moet de studenten alsnog gewoon loon betalen.