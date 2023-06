Ook chocola ontkomt niet aan inflatie: cacao peperduur door matige oogst

Chocoladerepen kunnen de komende tijd mogelijk nog duurder worden. Dat komt doordat de prijs van cacao is gestegen naar het hoogste punt in zeven jaar, meldt dataverzamelaar NielsenIQ. Vooral voor pure chocola moeten liefhebbers waarschijnlijk flink in de buidel tasten, omdat daar veel cacao in zit.

Oorzaak van de hoge prijzen is een tegenvallende oogst in vooral West-Afrika. Daar komt meer dan de helft van de wereldwijde cacao vandaan. Die regio heeft te maken gehad met droogte en harde wind; ongunstige omstandigheden voor de cacao-oogst.

Hierdoor is het aanbod laag, terwijl de vraag juist torenhoog is. Zo zouden Europeanen momenteel meer chocolade eten dan ooit.

De handelsprijzen zijn inmiddels gestegen naar 3.160 dollar (2.927 euro) per ton. Dat is 14 procent meer dan een jaar geleden. De verwachting is dat cacao de komende tijd nog duurder wordt.

Bovendien is een ander belangrijk ingrediënt, suiker, op dit moment ook duur. Handelaren betalen daar zelfs meer voor dan ze in de voorbije elf jaar hebben gedaan.

Dure ingrediënten kunnen tot prijsstijgingen leiden

De dure cacao en suiker kunnen ervoor zorgen dat chocola in de supermarkt nog duurder wordt. Als fabrikanten van bijvoorbeeld chocoladerepen of bonbons hogere inkoopkosten hebben, willen ze dat doorberekenen aan hun afnemers, vaak een supermarkt. Die wil die hogere kosten vaak weer doorberekenen aan de consument.