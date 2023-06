VN: Damdoorbraak Oekraïne leidt wereldwijd tot voedselproblemen en hogere prijzen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De verwoesting van de dam in de Oekraïense rivier de Dnipro leidt tot grote problemen met de internationale voedselzekerheid, stellen de Verenigde Naties. Dat komt doordat er een enorme hoeveelheid water naar het zuiden van Oekraïne stroomt. Daar wordt veel graan verbouwd.

Het water dat richting het gebied stroomt, zal volgens de VN grote overstromingen veroorzaken. Omdat Oekraïne een van 's werelds belangrijkste graanproducenten is, verwacht de organisatie hogere voedselprijzen.

Voor boeren in het gebied is het al lastig om op het land te werken wegens beschietingen in de omgeving. Ook moeten ze hun land ontmijnen. De Oekraïense regering vreest dat door de overstromingen enkele miljoenen tonnen aan gewassen verloren gaan.