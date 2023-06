Ondanks 'historische' loonstijging in cao's is het voor FNV nog niet genoeg

In de cao's die de afgelopen zes maanden zijn afgesloten, komt de gemiddelde loonstijging uit op 7,1 procent. "En de stijgende lijn zet door", zegt vicevoorzitter Zakaria Boufangacha van vakbond FNV.

De vakbondsman zegt dat er nog steeds een stevige inhaalslag gemaakt moet worden om het koopkrachtverlies van werknemers te compenseren. De FNV blijft ondanks kritiek van werkgevers de komende maanden dan ook bij een looneis van 14,3 procent.

"Er zijn nog veel nieuwe cao's die afgesloten moeten worden. We hebben sinds december een gemiddelde loonsverhoging van 7,1 procent afgesproken. Dat is historisch, maar zeker niet genoeg."

Van december tot juni zijn in totaal 187 cao's afgesloten waar 1,6 miljoen medewerkers onder vallen. "Maar het is een hard cao-seizoen, er zijn meer acties en stakingen dan ooit", zegt Boufangacha. "

De FNV heeft in die periode 47 keer een ultimatum gesteld. Het kwam 32 keer tot stakingen of andere acties, zoals in het streekvervoer, bij de vuilnisophaal en in de distributiecentra van Albert Heijn. Voor de komende tijd staan er in het onderwijs en de zorg cao-onderhandelingen op het programma. "Werkgevers merken inmiddels dat ze niet meer kunnen aankomen met een loonbod van 2 of 3 procent."

Werkgevers bezorgd over sterke loonstijging

Werkgeversorganisatie AWVN is bezorgd over de sterke loonstijging, omdat bedrijven daardoor zullen bezuinigen. "Veel bedrijven kunnen hun stijgende kosten niet doorberekenen. Ze zullen daarom op kosten moeten besparen om te kunnen blijven concurreren."

Ook president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt dat er risico's aan de stijgende salarissen kleven. Hij wees erop dat de inflatie hoog blijft als werkgevers de hogere loonkosten wél doorberekenen.

Boufangacha meent dat er geen sprake is van een zogenoemde loon-prijsspiraal. Bedrijven gaan dan de hogere lonen die ze moeten betalen mogelijk doorberekenen aan hun klanten. Daardoor lopen de prijzen in bijvoorbeeld de supermarkt en de horeca nog verder op. Het gevolg is dat personeel vanwege die hogere prijzen een nieuwe loonsverhoging zal eisen en dat bedrijven die extra kosten ook weer zullen doorberekenen.