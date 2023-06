Nederland verloor afgelopen jaren geld door dure energie

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Nederland was de afgelopen twee jaar meer geld kwijt aan het importeren van goederen en diensten uit het buitenland. Dat kwam voornamelijk door de hoge energieprijzen.

In twee jaar tijd bedroeg het verlies bijna 2 procent van het nationaal inkomen, berekende De Nederlandse Bank (DNB). Dat kwam doordat Nederland in 2021 en 2022 veel energie uit het buitenland moest halen. Die energie was veel duurder dan normaal.