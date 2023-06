Nederlandse voedselproducenten zijn nog lang niet van het gas af

Hoewel de energierekening de afgelopen tijd hoger is geworden, zijn Nederlandse voedselproducenten veel gas blijven verbruiken. Dat terwijl veel andere bedrijven wel hebben geminderd. Dat kan slecht uitpakken voor de voedingsproducenten, waarschuwt ING Research.

Volgens een nieuwe studie van ING Research zal er verandering in moeten komen, want het kabinet ziet de overstap op elektriciteit als een belangrijk middel om de CO2-uitstoot te verlagen.

De afgelopen tijd was er voor de producenten weinig noodzaak om te verduurzamen, want bedrijven konden hun hoge gasprijzen doorberekenen aan klanten. Maar dat zal volgens economen van ING Research niet zo blijven. Voedingsproducenten die niet van het gas afstappen, zullen hun energierekening de komende jaren zien oplopen door hoge prijzen en stijgende belastingen op gas.

Op dit moment levert aardgas nog bijna 75 procent van de energie in de voedingsindustrie, bleek eerder uit cijfers van statistiekbureau CBS. Daarmee is het gasverbruik dit jaar ongeveer hetzelfde als in voorgaande jaren. Er is in de sector namelijk altijd veel energie nodig om brood te bakken, vleeswaren te koken of zuivel te pasteuriseren.