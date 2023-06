EU wil strengere regels voor bedrijven die met zzp'ers werken

Platformbedrijven als Uber en Deliveroo die met zelfstandigen werken, krijgen meer regels vanuit Brussel. Daarover hebben de EU-lidstaten maandag een akkoord bereikt. De regels moeten het moeilijker maken om personeel als zelfstandige te laten werken als medewerkers dat niet willen. De bedrijven zelf zijn kritisch.

Veel online platforms werken met personeel dat niet in dienst is, maar als zzp'er werkt. Volgens de bedrijven hebben werknemers zo meer vrijheid, maar critici wijzen er juist op dat het de rechten van de medewerkers schaadt. Zo hebben ze minder ontslagbescherming en bouwen ze bijvoorbeeld minder pensioen op.

Het vermoeden bestaat dat veel zzp'ers niet vrijwillig als zelfstandige aan de slag zijn, maar omdat ze dat moeten van hun opdrachtgever. De EU wil daar met de nieuwe regels iets aan doen.

Die schrijven voor dat bedrijven hun personeel als werknemer moeten behandelen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo wordt gekeken of medewerkers hun eigen uren en tarieven kunnen bepalen, of ze ook voor concurrerende bedrijven mogen werken en of ze opdrachten mogen weigeren. Er zijn in totaal zeven voorwaarden. Als aan drie hiervan wordt voldaan, moet het bedrijf de medewerker in dienst nemen.

Meer duidelijkheid over algoritme

Verder is afgesproken dat de platforms meer duidelijkheid moeten geven over het algoritme dat ze gebruiken om bijvoorbeeld ritten aan een bepaalde chauffeur toe te wijzen. Als een chauffeur wordt uitgesloten, is het platformbedrijf verplicht duidelijk te maken waarom dat is gebeurd. Ook mag de chauffeur in beroep gaan tegen het besluit.

De plannen zijn nog niet definitief. Het akkoord van maandag is gesloten door de lidstaten, maar het Europees Parlement moet er nog over onderhandelen. Mogelijk dat de plannen daardoor nog veranderen. Als alles volgens planning verloopt, kunnen de regels over ongeveer twee jaar ingaan.

De bedrijven zelf zijn niet te spreken over de nieuwe regels. Ten eerste wijzen ze erop dat hun medewerkers het juist fijn vinden om zelfstandige te zijn. Ze vinden dat Europa met regels moet komen die de rechten van zelfstandigen verbeteren, in plaats van de medewerkers te dwingen in loondienst te gaan.

"De regels maken nog steeds niet duidelijk wat het verschil is tussen een werknemer en een zelfstandige en ze doen weinig om de situatie voor echte zelfstandigen te verbeteren", stelt Delivery Platforms Europe, een Europese belangenvereniging voor platformbedrijven.

Veel rechtszaken over schijnzelfstandigen

Het Nederlandse kabinet is al langer tegenstander van schijnzelfstandigheid. Minister van Sociale Zaken Karien van Gennip is dan ook opgetogen over het akkoord. Ook vakbonden ergeren zich aan bedrijven die medewerkers niet in dienst willen nemen. Zij voeren hier diverse rechtszaken over.