Russische buurlanden zijn opvallend happig op Nederlandse goederen

De export van Nederlandse goederen naar landen die dicht bij Rusland liggen, is vorig jaar ruim verdubbeld. Het gaat om onder meer trucks en bussen, maar ook om bloemen en planten. De uitvoer naar Rusland zelf viel juist flink terug.

Uit de cijfers van statistiekbureau CBS blijkt dat de export naar landen als Kazachstan, Kirgizië en Armenië in één jaar meer dan tweemaal zo groot is geworden. Ook naar andere landen in de buurt van Rusland steeg de export uit ons land flink.

In februari vorig jaar viel Rusland Oekraïne binnen. Daardoor viel de handel tussen westerse landen en Rusland ver terug. Maar het vermoeden bestaat dat veel westerse goederen via een omweg alsnog de Russen bereiken. Die omweg loopt dan vaak via landen in bijvoorbeeld Centraal-Azië of het Kaukasus-gebied. Ook met Nederlandse producten lijkt dit te gebeuren.