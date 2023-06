Grootste bank in de VS betaalt slachtoffers Jeffrey Epstein

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Amerikaanse bank JP Morgan Chase heeft met de slachtoffers van Jeffrey Epstein overeenstemming bereikt voor schadevergoedingen. Dat heeft de bank samen met de advocaten van de slachtoffers bekendgemaakt.

Volgens The New York Times gaat het om een bedrag van 290 miljoen dollar. Daarmee zou de bank alle claims van de slachtoffers in één keer afkopen.