Multimiljardair George Soros (92) draagt zaak over aan zijn zoon

De 92-jarige multimiljardair, superbelegger en filantroop George Soros draagt zijn imperium over aan zijn 37-jarige zoon Alex. Volgens de Hongaars-Amerikaanse Soros heeft zijn zoon het recht verdiend om het fortuin te beheren, zo zegt hij tegen The Wall Street Journal

Het Soros Fund Management beschikt over 25 miljard dollar (23,2 miljard euro). Sinds de jaren negentig steekt Soros geld dat hij met slim beleggen heeft vergaard in zijn Open Society Foundations. De stichting heeft tot doel democratieën te ondersteunen in landen waar dat niet vanzelfsprekend is.