Vaker pauze of een tropenrooster helpt bij werken in de hitte

Na een weekend met warm weer zijn de meeste mensen nu weer aan de slag. Sommigen zoeken de airco op kantoor op, anderen rommelen thuis aan met ventilatoren en flessen bevroren water. Ondertussen wordt druk overlegd over het aanpassen van roosters of verschuiven van werkzaamheden.

"Op dit moment wordt veel op de werkvloer overlegd over maatregelen om het werken in deze hitte zo aangenaam mogelijk te houden", zegt Jannes van der Velde van de AWVN. "In Nederland is er geen duidelijke wetgeving als het gaat om werken in de hitte", zegt Guus Staats van vakbond FNV.

Het is in ieder geval wel zo dat werkgevers ervoor moeten zorgen dat werknemers geen gezondheidsklachten krijgen. "Hoe je dat dan doet, dat moeten werkgevers en werknemers samen bedenken en bespreken", zegt Van der Velde. Volgens de FNV moeten werkgevers een hitteplan opstellen. "Maar dat is behoorlijk vrijblijvend."

Om het draaglijk te houden op de werkvloer, moet je vooral je gezonde verstand gebruiken, vindt de AWVN. "Zet apparaten uit die veel warmte afgeven, zoals het koffiezetapparaat. Voor koffie is het nu toch te warm." Drink vooral veel water. En zo is er nog wel meer laaghangend fruit, zoals simpelweg de zonwering tijdig omlaag doen.

"Maar je kunt ook naar de organisatie van het werk kijken. Maak de lange pauze wat korter en neem vaker korte pauzes bijvoorbeeld. Of ga over op een tropenrooster." Daarbij begin je vroeger op de dag en ben je ook vroeger klaar. Dat helpt.

Wie ervoor kiest om thuis te werken, moet zelf regelen dat het te doen blijft. "Werknemers hebben geen recht op een ventilator", zegt Van der Velde.

Vooral bezorgers, bakkers en lassers hebben klachten

De FNV heeft een Werkklimaat-app waarop je kunt zien of het qua temperatuur nog verantwoord is om te werken. Als de temperatuur oploopt, krijgt de vakbond klachten van met name bezorgers, lassers en bakkers. "We krijgen ook veel klachten van mensen die het dak op moeten, zoals bouwvakkers en monteurs."

Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is er bij temperaturen van boven de 26 graden sprake van "een extra lichamelijke belasting" en moet er over maatregelen nagedacht worden. Voor wie op kantoor zit, is dat vanaf 28 graden. Voor wie lichamelijk zwaar werk doet, is 26 graden de grens.