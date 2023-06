We hebben 166 beroepen met een tekort aan mensen

De krapte op de arbeidsmarkt is ongekend. Ons land heeft momenteel 166 beroepen met een tekort aan arbeidskrachten, zo blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.

Voor 70 procent van de beroepen waar een tekort aan mensen is, is in een ander Europees land nog wel personeel beschikbaar. Het UWV raadt bedrijven dan ook aan om binnen de Europese Unie op zoek te gaan naar nieuwe vakmensen.

Werkgevers in de detailhandel die bijvoorbeeld verkopers zoeken, zouden kunnen werven in Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Portugal, Zweden, Cyprus, Hongarije, Luxemburg en Slowakije. In die landen is op dit moment een overschot aan mensen in dit beroep.