Bekende Britse belegger ontslagen na beschuldigingen seksueel wangedrag

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Britse beleggingsfirma Odey Asset Management heeft oprichter Crispin Odey op straat gezet na nieuwe beschuldigingen van seksueel wangedrag. Het hedgefonds wil niets meer met de Britse belegger te maken hebben.

"Vanaf vandaag zal Odey geen enkele economische of persoonlijke betrokkenheid meer hebben", schrijft het in Londen gevestigde bedrijf in een verklaring. De beleggingsfirma wordt voortgezet door de overgebleven partners. De 64-jarige Odey, die de beschuldigingen ontkent, weigerde commentaar te geven.