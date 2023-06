Kleinere crypto's kelderen in waarde na optreden Amerikaanse toezichthouder

Met name kleinere cryptomunten zijn flink in waarde gedaald nadat de Amerikaanse toezichthouder SEC de cryptobeurzen Coinbase en Binance heeft aangeklaagd. Dat gebeurde wegens het schenden van de regels voor beurshandel en misleiding van beleggers en toezichthouders. Cryptobeleggers vrezen dat er steeds meer strenge regels rond crypto's gaan komen.

Verschillende zogeheten altcoins hebben in een week tijd tientallen procenten aan waarde verloren. Cardano's ADA leverde bijvoorbeeld meer dan 30 procent in. Solana's SOL zakte een kleine 29 procent, Polygons MATIC dik 33 procent en Avalanches AVAX zo'n 21 procent.

De stappen luiden mogelijk een nieuw hoofdstuk in als het gaat om de opstelling van autoriteiten richting grote cryptopartijen. De SEC heeft ook een reeks kleinere crypto's, waaronder SOL, MATIC en ADA, als 'effecten' aangemerkt. Volgers kenners bestaat daardoor de kans dat ze in de toekomst van de Amerikaanse beurzen gaan verdwijnen. Robinhood Markets heeft inmiddels ook al aangekondigd bepaalde altcoins van zijn platform te laten vallen.

Volg dit onderwerp Krijg meldingen bij nieuws over cryptovaluta Blijf met meldingen op de hoogte

Voormalig SEC-toezichthouder John Reed Stark waarschuwde investeerders afgelopen week ook dat ze zich beter nu uit cryptoplatforms kunnen terugtrekken. Op Twitter zei hij dat we in de beginfase zitten van een Amerikaans regelgevings- en handhavingsoffensief.

De Europese Unie heeft dit jaar al de zogeheten Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCa) aangenomen, een wet met strengere regels voor crypto's. Maar daar blijft het op den duur waarschijnlijk niet bij. Topvrouw Laura van Geest van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) vroeg zich onlangs in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer publiekelijk af of er niet ook gekeken moet worden naar een reclameverbod voor crypto's.