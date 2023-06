Duitse wapenfabrikant verwacht enorme waardestijging door oorlog in Oekraïne

De Duitse wapenfabrikant Rheinmetall verwacht de komende jaren flink meer waard te worden. De oorlog in Oekraïne zorgt voor een grote vraag naar munitie en pantservoertuigen, waardoor het bedrijf vorig jaar recordresultaten boekte. Volgens topman Armin Papperger kan de beurswaarde van Rheinmetall stijgen van 10,5 miljard euro naar 17 miljard euro.

"Dat is op de middellange termijn realistisch voor Rheinmetall", zei Papperger in een interview met nieuwssite Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Een groot deel van onze groei is terug te voeren op de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Geen land in Europa is goed voorbereid op een situatie waarin een agressor binnenvalt. Dat hebben de regeringen begrepen en dus stijgt de vraag naar onze producten."