Gasprijs loopt flink op tot hoogste punt in ruim drie weken

De gasprijs is vrijdag omhooggeschoten tot ruim boven de 30 euro per megawattuur. Het is de tweede prijssprong in korte tijd. Eerder deze week werd gas op één dag al 20 procent duurder.

Vrijdag aan het einde van de middag betaalden handelaren ongeveer 33 euro voor een megawattuur. Aan het begin van de dag kostte dat nog 26,60 euro. Dat betekende een stijging van bijna 25 procent.

Europese landen zijn op dit moment druk bezig met het vullen van de gasvoorraden voor komende winter. Maar de vraag vanuit Aziatische landen neemt ook flink toe. Die landen zijn vaak bereid een hogere prijs te betalen. Daardoor varen behoorlijk wat gastankers naar bijvoorbeeld China in plaats van Europa.

Ondanks de stijging is gas nog altijd aanmerkelijk goedkoper dan vorig jaar. Toen lag de prijs lange tijd boven de 100 euro en korte tijd zelfs boven de 300 euro. Die piek werd afgelopen zomer bereikt. Sindsdien is de gasprijs gestaag gedaald.

Dat zorgt ervoor dat we minder kwijt zijn aan de energierekening. Zo becijferde ING dat we vorige maand gemiddeld 30 euro minder betaalden voor gas en stroom dan aan het begin van dit jaar.