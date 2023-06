Mars en Kitkat terug in Jumbo-schappen na lange ruzie over prijzen

Klanten kunnen bij Jumbo weer M&M's, Mars-repen, Kitkat en Whiskas-kattenvoeding kopen. De supermarktketen heeft met fabrikanten Mars en Nestlé nieuwe afspraken gemaakt over de levering van deze producten.

Al sinds januari waren de bedrijven het met elkaar oneens over nieuwe contractvoorwaarden. Als gevolg hiervan bleven de schappen bij Jumbo maandenlang leeg. Klanten kozen in plaats daarvan vaak voor huismerkproducten.

Over de reden van de onenigheid wilde Jumbo weinig kwijt. Maar vermoedelijk wilden Mars en Nestlé hun prijzen verhogen en was de supermarktketen het daar niet mee eens. Als de fabrikanten hun producten duurder aan Jumbo verkopen, betekent het min of meer dat Jumbo zijn prijzen in de supermarkt ook moet opschroeven. En dat zag de Brabantse keten niet zitten.