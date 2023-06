In Utrecht is het een jaar lang verboden om tabakswinkel te openen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De gemeente Utrecht verbiedt de komst van nieuwe tabakszaken. Daarmee wil wethouder Eelco Eerenberg (Volksgezondheid) voorkomen dat ondernemers in het gat springen dat achterblijft als sigaretten niet meer in de supermarkt verkocht mogen worden.

Vanaf 1 juli 2024 mogen sigaretten niet meer in de supermarkt worden verkocht. Eerenberg vindt het een groot risico dat ondernemers nieuwe tabakszaken op kunnen tuigen om zo de verboden verkooppunten te vervangen.

Met een afscheidingswand en een aparte ingang kan je wettelijk gezien namelijk een andere winkel creëren in een supermarkt, waar rookwaar wél verkocht mag worden. "Zo ontstaat het risico op wildgroei", aldus Eerenberg.

De brancheorganisatie voor tabaks- en gemakswinkels merkt nog niks van een eventuele opkomst van meer zaken. "Zo makkelijk is het helemaal niet om een tabakswinkel te beginnen", zegt directeur Janwillem Burgering.

In een brief aan minister van Volksgezondheid Maarten van Ooijen vraagt wethouder Eerenberg met zijn Rotterdamse en Amsterdamse collega-wethouders om haast te maken met twee moties die de Tweede Kamer eerder dit jaar aannam. Eén motie moet ervoor zorgen dat gemeenten een maximumaantal tabakszaken per wijk kunnen hanteren. De andere roept op om onderzoek naar de inperking van nieuwe rookwinkels.