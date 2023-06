Zonnepaneleneigenaar moet zich niet blindstaren op energietarief

Energieprijzen dalen weer en vaste contracten zijn terug: tijd om energieleveranciers met elkaar te vergelijken. Maar als je veel zonnestroom opwekt, zijn niet alleen de tarieven belangrijk. Je kunt ook besparen via de terugleververgoeding.

Energieleveranciers zagen stroomprijzen in het afgelopen jaar meer dan verdriedubbelen: van ongeveer 20 cent naar soms zelfs 75 cent per kilowattuur en de terugleververgoeding dus ook. Dat kostte de leveranciers veel geld. En dus kiezen ze voor een lager vast bedrag, dat niet meer direct aan stroomtarieven gekoppeld is.

Volg dit onderwerp Ontvang een melding bij nieuwe berichten over zonnepanelen Blijf met meldingen op de hoogte

Het resultaat is dat je nu gemiddeld ongeveer 9 cent per kilowattuur terugkrijgt. Maar de verschillen zijn groot. "Het bedrag varieert tussen 5 en 12 cent", rekent energie-expert Joris Kerkhof van vergelijker Independer uit. "Stel dat je in staat bent om jaarlijks 2.000 kilowattuur terug te leveren, dan kan de keuze voor een energieleverancier met een gunstige vergoeding al 140 euro op jaarbasis opleveren."

In de komende jaren zal het nog belangrijker worden om te bekijken wat je opgewekte stroom waard is. Het kabinet is van plan salderen in stapjes van 2025 tot 2031 onmogelijk te maken, al moet de Eerste Kamer hier nog over stemmen. Het idee is dat het salderen nu een voordeeltje is waar mensen zonder panelen voor moeten betalen.