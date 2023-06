NS-personeel moet over alle vakantie-uren onregelmatigheidstoeslag krijgen

De NS moet zijn personeel onregelmatigheidstoeslag gaan betalen over alle vakantiedagen. Door deze uitspraak van de Hoge Raad krijgen zo'n elfduizend werknemers meer geld tijdens hun bovenwettelijke verlofdagen.

Drie werknemers eisten tussen mei 2012 en mei 2018 tussen de 1.544 en 3.238 euro aan achterstallig loon. Mogelijk zijn die bedragen nog opgelopen. Ook zijn er veel meer werknemers die recht hebben op een nabetaling, omdat veel treinpersoneel onregelmatige uren werkt.

Het bedrijf gaat met de vakbonden in gesprek over de uitspraak, laat een woordvoerder van de NS weten. Ze weet nog niet of het oordeel van de Hoge Raad ook met terugwerkende kracht gaat gelden.

De NS maakte in 2016 met de vakbonden afspraken over een nieuwe cao. Daarbij werd een onregelmatigheidstoeslag over hun wettelijke vakantie-uren afgesproken. Die werd met terugwerkende kracht vanaf 2012 betaald.

Maar het NS-personeel heeft meer vakantie-uren dan alleen de wettelijke. En de onregelmatigheidstoeslag geldt voor alle soorten vakantie-uren, oordeelt de Hoge Raad nu. Het maakt daarbij niet uit of werknemers bovenwettelijke vakantiedagen gebruiken voor bijvoorbeeld werktijdverkorting.