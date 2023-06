Steeds meer consumenten zien energierekening dalen

De maandelijkse energierekening ligt nu gemiddeld dertig euro lager dan tijdens de piek afgelopen december, blijkt uit een analyse van ING. Het prijsplafond en de lagere energietarieven zijn eindelijk voelbaar in de portemonnee van de consument.

Het gemiddelde voorschotbedrag lag in de piekmaand december nog op 212 euro per maand. In mei is de gemiddelde energierekening gedaald naar 182 euro. Voor de energiecrisis lag het voorschotbedrag nog rond de 150 euro.

De grootste daling sinds december was in de afgelopen drie maanden te zien. Het voorschotbedrag daalde in januari en februari met zo'n 3 euro per maand. Vanaf maart ging er maandelijks gemiddeld 8 euro vanaf. De groep mensen met een dalende rekening (41 procent) betaalde in mei gemiddeld 115 euro minder dan in december.

Daar tegenover staat dat het voorschotbedrag bij een op de drie huishoudens juist steeg. Volgens ING gaat het bijvoorbeeld om huishoudens waarvan het bedrag eerder nog te laag was afgesteld. Ook zijn er huishoudens die eerst nog in een voordelig meerjarig vast contract zaten dat inmiddels is afgelopen. Een op de vier huishoudens betaalt nagenoeg hetzelfde als in december.

Energiebelasting is juist hoger

Daar staat tegenover dat mensen dit jaar wel meer kwijt zijn aan energiebelastingen. Ook is in januari de tijdelijke btw-verlaging op energie teruggedraaid.

De goedkopere energie heeft te maken met de relatief zachte winter, waardoor de gasopslagen redelijk op niveau bleven en de rust op de energiemarkt weer enigszins terugkeerde. De groothandelsprijzen voor energie dalen al langer.