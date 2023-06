Tanken over de grens weer interessant door hogere accijnzen

Benzine en diesel worden binnenkort fors duurder door hogere accijnzen. Daarmee worden de prijsverschillen met tankstations in Duitsland en België groter. Dat geldt ook voor de pomp in Luxemburg onderweg naar je vakantiebestemming. Omrijden gaat voor veel automobilisten weer lonen, maar reken je niet rijk.

In vervlogen tijden kon je makkelijk tientallen kilometers omrijden om over de grens goedkoop te tanken. Dat was zelfs voor inwoners van Apeldoorn en Utrecht interessant.

Toen de oorlog in Oekraïne tanken opeens veel duurder maakte, besloot het kabinet tot een tijdelijke accijnskorting. Daardoor werden de prijsverschillen met het buitenland kleiner.

Deze accijnskorting verdwijnt in stappen. Op 1 juli is de eerste stap: benzine wordt 17 cent duurder en diesel gaat 12 cent (inclusief btw) meer kosten.

Waar de gemiddelde benzineprijzen in Nederland en Duitsland nu ongeveer gelijk zijn (zo'n 1,80 euro per liter), wordt tanken bij de oosterburen dus weer een stuk goedkoper.

Vooral het verschil met Belgische benzine is groot

De Belgische benzineprijs is nu al 10 cent lager. Als de Nederlandse accijnskorting vervalt, gaat het dus meer dan 25 cent per liter schelen. Diesel is nu in Nederland overigens nog iets goedkoper dan bij onze buren, maar dat voordeel verdwijnt straks.

Omrijden kan met name voor benzinerijders nabij België weer gaan lonen. Bij een prijsverschil van 25 cent maal een tank van 50 liter bespaar je toch al 12,50 euro. Maar het is de vraag hoeveel het omrijden je kost. Stel, je rijdt in totaal 60 kilometer om. Bij een verbruik van 1 liter op 15 kilometer verbruik je 4 liter benzine. En dat kost je dan bijna 8 euro. Kortom: daar kun je nog voor omrijden. Bij een kleiner prijsverschil van bijvoorbeeld 15 cent wordt het al lastiger.

'Mensen rijden om voor het goede gevoel'

"Mensen gaan weer omrijden, maar doen dat vaak verder dan lonend is", zegt brandstofexpert Paul van Selms van UnitedConsumers. Dat komt volgens hem deels doordat prijsverschillen nabij de grens minder groot zijn.

De Nederlandse tankstations moeten omrijden ontmoedigen en zijn dus iets goedkoper, terwijl de Duitse of Belgische pomp vlak over de grens weet dat hij iets hogere prijzen kan rekenen dan elders in die landen. "De winst is niet zo groot, maar mensen rijden om, omdat het een goed gevoel geeft."

In de file bij het tankstation in Luxemburg

Hét tankwalhalla is traditioneel Luxemburg. Richting vakanties in Frankrijk, Zuid-Duitsland of Zuid-Europa kun je daar mogelijk goedkoop tanken. Nu is het verschil bij benzine al meer dan 20 cent per liter en dat neemt toe naar bijna 40 cent.

Van Selms: "Als je er toch langs rijdt, kun je zeker bewust in Luxemburg gaan tanken. Maar ik zie daar dan altijd lange rijen bij de snelwegpompen. Zelf ben ik liever snel op m'n bestemming dan dat ik een half uur sta te wachten bij de pomp."

Hij adviseert je door je navigatie te laten leiden naar een pomp net iets van de snelweg af. "Daar is het rustiger en vaak ook betaalbaarder tanken."