Japans sushirestaurant wil forse omzetdaling verhalen op minderjarige sushilikker

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Een jongen die onder meer aan een sojafles likte in een Japans restaurant en zijn actie liet filmen, kan een gepeperde rekening verwachten. Sushiketen Sushiro eist namelijk een forse schadevergoeding van de 'sushiterrorist' voor de dalende omzet.

De sushiketen zegt sinds het incident in januari ruim 4 ton omzet te hebben misgelopen. Het aantal klanten bij het restaurant nam af nadat beeldmateriaal van de sushilikker viral ging. Ook het moederbedrijf zou verlies hebben geleden.

In het filmpje is te zien hoe de jongen likt aan een fles sojasaus en een theekopje, dat hij vervolgens terugzet op een plank. Ook smeert hij zijn spuug aan een bord sushi dat voor andere gasten was bedoeld.