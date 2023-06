Groene vingers jeukten weer in zonnige mei, vooral petunia en hortensia populair

Delen via E-mail

Omdat de zon in mei volop scheen, zijn Nederlanders weer aan het tuinieren geslagen. Bij veiling FloraHolland was de omzet aan verhandelde tuinplanten 22,5 procent hoger dan vorig jaar. Vooral petunia's, hortensia's en geraniums waren populair.

De handel in petunia's steeg met 47 procent in waarde ten opzichte van mei vorig jaar, bij de hortensia was dit 44 procent en bij de geranium 38 procent.