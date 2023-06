Lidl legt vegetarische producten direct naast vlees om vleeseter te verleiden

Wie straks een burgertje wil uitzoeken in de Lidl kan straks in één handbeweging voor de vegetarische variant kiezen. De discounter gaat de vier best lopende vleesvervangers namelijk direct naast het vlees leggen in de koeling.

Zo moeten klanten verleid worden om vaker voor plantaardig eten te kiezen, ook degenen die normaal gesproken het vegaschap voorbijlopen.

Niet alle vleesvervangers komen naast het vlees te liggen. Het gaat in eerste instantie om vegan rulgehakt, vegetarische kipstukjes, de vegan shoarmaschnitzel en de vegaburger.

"Ons doel is dat onze klanten zien hoe makkelijk en lekker het is om af en toe een dagje geen vlees te eten en zo onze impact op het klimaat te verkleinen", zegt Chantal Goenee van Lidl. Bovendien zien consumenten in één oogopslag dat vleesvervangers goedkoper zijn dan vlees.

Na drie maanden kijkt de discounter wat het effect is van de nieuwe indeling. Wageningen University & Research kijkt mee met het experiment, dat in 70 van de 440 filialen gaat lopen. Volgens onderzoeker Monique van der Meer hadden vergelijkbare studies een positief effect op de verkoop van vleesvervangers.