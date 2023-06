Overheid helpt mensen in de bijstand niet altijd goed genoeg

Delen via E-mail

De Participatiewet, die sinds 2015 de bijstand regelt, heeft een te grote focus op betaald werk. Daardoor krijgen bijstandsgerechtigden niet altijd voldoende hulp bij hun problemen, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een nieuw onderzoek.

Mensen in de bijstand kampen vaak met andere problemen. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld problemen met administratieve of huishoudelijke taken, traplopen en gezondheid. Hierdoor nemen zij minder actief deel aan de samenleving en voelen ze zich vaker eenzaam.