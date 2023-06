In alle bedrijfstakken is het ziekteverzuim gedaald

Het ziekteverzuim op de werkvloer lag in het eerste kwartaal van 2023 beduidend lager dan een jaar eerder. In alle bedrijfstakken daalde het aantal dagen dat medewerkers zich ziek meldden.

In het eerste kwartaal van dit jaar lag het ziekteverzuim op 5,7 procent, meldt statistiekbureau CBS. Een verzuimpercentage van 5,7 betekent dat er per 1.000 werkdagen 57 diensten niet gedraaid werden wegens ziekte. Een jaar eerder in dezelfde periode lag dat percentage op 6,3 procent.

Vooral in de horeca kwamen een stuk minder ziekmeldingen binnen dan vorig jaar. Ook de industrie, de bouw en de zorg zagen een aanzienlijke daling.

In de hele gezondheidszorg verzuimden werknemers opnieuw het vaakst. Wel daalde het verzuim van 8,9 procent in 2022 naar 8,1 procent dit jaar. Specifiek in de verpleging, verzorging en thuiszorg is het verzuim het hoogst, met 9,6 procent.

Werknemers in de zorg geven vaker dan ander personeel aan dat hun ziekte te maken heeft met het werk, blijkt uit een jaarlijkse enquête van CBS en TNO over 2022. Eén op de tien ondervraagden gaf aan dat het recentste verzuim vooral werd veroorzaakt door werk. 15 procent van hen gaf aan dat het gedeeltelijk kwam door werk.

Nog steeds meer ziekmeldingen dan vóór 2022

Vóór 2023 vertoonde het ziekteverzuim in het eerste kwartaal steeds een stijgende lijn, met kleine uitzonderingen in 2019 en 2021. Dit jaar ligt het ziekteverzuim weliswaar een stuk lager dan een jaar eerder, maar nog niet zo laag als in de jaren ervoor.