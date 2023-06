Auto opladen op Terschelling dubbel zo duur als in Staphorst of Losser

Prijzen aan de laadpaal voor elektrische auto's verschillen enorm per gemeente. Een strategische oplaadplek kan per maand meerdere tientjes schelen.

De duurste oplaadpalen staan op Terschelling: daar betaal je gemiddeld 60 cent per kWh. Dat is ruim het dubbele van de goedkoopste gemeenten, waar opladen gemiddeld 25 cent per kWh kost. Dat is het geval in Losser, Staphorst en West Maas en Waal, blijkt uit een inventarisatie van vergelijkingssite Independer.

In de top tien van plekken waar laden het duurst is, staan maar liefst vier Utrechtse gemeenten. De tien goedkoopste plaatsen liggen in Overijssel en Gelderland.

Verschil loopt op tot 50 euro per maand

"Als de auto twee keer per maand moet worden opgeladen, zou je wel 50 euro per maand kunnen besparen door een strategische laadpaalplek te kiezen", zegt een woordvoerder van Independer. Ze rekent met een accu van 700 kWh die 440 kilometer kan afleggen.

Gemiddeld kost het aan de openbare laadpaal 39 cent per kWh. Snellaadpunten zijn niet meegenomen in de analyse. De oplaadpaal op eigen oprit kost 40 tot 50 cent per kWh. De goedkoopste rijder is waarschijnlijk de consument met zonnepanelen thuis, die daarmee eigen stroom opwekt.

Het zijn de energieaanbieders als Vattenfall die de prijzen aan de laadpaal bepalen, zegt de woordvoerder. En omdat de aanbieder per laadpaal kan verschillen, verschillen de tarieven ook van elkaar.