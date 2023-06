Huren gaan volgende maand paar procent verder omhoog

Wie een woning huurt van een corporatie betaalt vanaf juli gemiddeld 2,4 procent meer dan nu. Voor ongeveer 600.000 huishoudens gaat de huur juist omlaag, om ze te ontzien in tijden van hoge inflatie.

Woningcorporaties mogen ieder jaar in juli de huren verhogen. Uit een peiling van Aedes onder bijna tweehonderd corporaties blijkt dat ze de huren iets minder verhogen dan de maximale 2,6 procent. De verhoging betekent dat wie nu nog 500 euro per maand betaalt, vanaf juli maandelijks 12 euro meer kwijt is.

Voor wie een relatief hoge huur en een laag inkomen heeft, gaat de huurprijs eenmalig omlaag. Dit moet ervoor zorgen dat kwetsbare huishoudens hun rekeningen kunnen blijven betalen. Het gaat om mensen die minimaal 575 euro per maand aan huur betalen en een inkomen hebben dat niet hoger is dan 120 procent van de bijstand.

Verder blijkt uit het onderzoek van Aedes dat veel corporaties de huren niet verhogen voor woningen met een laag energielabel. Wie in zo'n huis woont, is de afgelopen tijd hard geraakt door de torenhoge prijzen voor gas en stroom. Om deze huishoudens niet verder in de problemen te laten komen, verhogen vier op de tien corporaties de huren voor deze mensen niet of nauwelijks.