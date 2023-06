Accountants moeten van AFM scherper naar frauderisico kijken

Accountants kijken te oppervlakkig naar het risico op fraude bij bedrijven. Daardoor is de kans groot dat ze onregelmatigheden in de boekhouding over het hoofd zien, meldt toezichthouder AFM op basis van onderzoek.

Accountants maken een frauderisicoanalyse voordat zij boekhouding controleren. Die analyse moet potentiële risico's blootleggen. De accountants volgen wel de verplichte stappen om zo'n analyse op te tuigen, maar kijken daarbij niet kritisch genoeg naar het frauderisico.

"Een wettelijke controle krijgt een valse start als de frauderisicoanalyse die hieraan voorafgaat oppervlakkig wordt uitgevoerd", zegt AFM-bestuurslid Hanzo van Beusekom.

Zo wordt het risico op fraude in de omzetverantwoording vaak niet goed op waarde geschat. Ook staat er niet altijd specifiek dat het management zelf ook fraude kan plegen.