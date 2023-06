Nedcar-personeel mag geheim document van opdrachtgever BMW toch inzien

De ondernemingsraad (or) van autofabriek VDL Nedcar mag een geheim document van opdrachtgever BMW toch inzien. Het concern beëindigt het contract voor de bouw van MINI's in Born voortijdig en betaalt VDL daarom een afkoopbedrag. Nu kan de or nagaan of een groot deel van dat geld terechtkomt bij medewerkers die hun baan verliezen.

Aan de inzage zijn wel strenge voorwaarden verbonden. Enkele or-leden, die de werknemers vertegenwoordigen, mogen het document alleen inzien op het VDL-hoofdkantoor in Eindhoven. Dat doen ze in het bijzijn van de financieel directeur, bevestigt voorzitter van de ondernemingsraad Abdel Lahssaini. De or-leden mogen geen aantekeningen of foto's maken. Als ze wel details delen, volgt er een boete van 10.000 euro.

BMW stopt in maart 2024 met de productie van MINI's in de Limburgse autofabriek. Omdat VDL nog geen nieuwe opdrachten heeft binnengehaald, verliezen waarschijnlijk veel van de 3.500 werknemers hun baan. Begin juni kondigde VDL aan dat duizend werknemers en achthonderd uitzendkrachten al in november kunnen vertrekken.

Het personeel heeft deze week, net als in de afgelopen maanden, gestaakt uit onvrede met de vertrekvergoeding die werknemers krijgen bij verlies van hun baan. Ook vandaag wordt het werk neergelegd. Werknemers van de autofabriek vinden de aangeboden vergoeding niet hoog genoeg. VDL stelt het dubbele van het wettelijk minimum te bieden.