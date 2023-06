Run op vaste energiecontracten nu ze weer beschikbaar zijn

Nederlanders sluiten de laatste tijd weer veel energiecontracten af waarin de tarieven voor langere tijd vastliggen. Vooral de jaarcontracten doen het goed, merkt vergelijkingssite Independer. Ook Eneco en Essent zien dat veel mensen op zoek zijn naar zekerheid.

En na de ongekende prijsstijgingen van het afgelopen anderhalf jaar hebben veel mensen daar wel oren naar, merkt energie-expert Joris Kerkhof. Dat komt volgens hem onder meer doordat ze dan duidelijk hebben wat ze moeten betalen in de wintermaanden, als het gasverbruik hoog is.

"Zo'n 50 tot 60 procent van onze bezoekers kiest voor een vast contract. In de meeste gevallen is dat een jaarcontract, omdat die lagere tarieven hebben. Als je je tarieven voor drie jaar vastzet, ben je meer kwijt. Die prijzen zitten maar net onder het prijsplafond, terwijl de tarieven van jaarcontracten daar verder onder zitten."

"Dat zagen we wel aankomen. De afgelopen tijd kregen we er al veel vragen over." In veel gevallen gaat het om mensen die een variabel contract hadden. "Na de afgelopen periode willen mensen gewoon zekerheid."