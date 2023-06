Beleggingsbank BinckBank krijgt half miljoen euro boete voor overtreden regels

Delen via E-mail

Het beleggingsplatform BinckBank heeft een boete van een half miljoen euro gekregen. Waakhond AFM oordeelt dat BinckBank niet genoeg deed om te bepalen of haar klanten genoeg kennis van de beleggingsmarkt hadden.

Als je een beleggingsrekening opent, moet een bank toetsen of je genoeg kennis hebt om te handelen met de ingewikkelde financiële producten. BinckBank-klanten werden slechts onderverdeeld in 'basis', 'informed' en 'advanced'. Daarmee kon de bank niet garanderen dat de beleggingsproducten in het belang van haar klanten waren, vindt de AFM.