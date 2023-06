Eurozone zat begin dit jaar tóch in een recessie

De economie van de eurolanden is in de eerste drie maanden van dit jaar in een lichte recessie beland. Nu de cijfers zijn herzien door het Europese statistiekbureau Eurostat, blijkt dat de economie van de landen met 0,1 procent is gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder.

Er wordt gesproken van een recessie als de economie gedurende twee opeenvolgende kwartalen krimpt. Dat is nu het geval, want het statistiekbureau meldt ook een krimp van 0,1 procent voor het vierde kwartaal van 2022. Volgens Eurostat is de economie voornamelijk gekrompen omdat mensen en overheden de afgelopen tijd minder geld hebben uitgegeven.

Economen zagen de bijstelling van de cijfers niet aankomen, blijkt uit een recente peiling door persbureau Bloomberg. Uit eerdere cijfers van Eurostat leek de economie 0,1 procent te groeien in het eerste kwartaal van 2023. In het laatste kwartaal van 2022 leek de economie niet te zijn gegroeid, maar ook niet te zijn gekrompen.

Statistiekbureau CBS meldde eerder al dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal met 0,7 procent is gekrompen.

Economische groei eurozone per kwartaal