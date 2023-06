Rabobank verwacht dit jaar een economische groei van 0,6 procent

De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk met 0,6 procent en in 2024 met 0,9 procent. Dat verwachten economen van de Rabobank ondanks de economische krimp in het eerste kwartaal.

De vraag naar goederen en diensten blijft op peil door de uitgaven van huishoudens en de overheid, maar de krapte op de arbeidsmarkt zal de economische groei beperken.

De Nederlandse economie is in de eerste drie maanden van dit jaar met 0,7 procent gekrompen ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Daarmee doen we het slechter dan onze buurlanden, waar de economie groeit of op hetzelfde niveau blijft. In de laatste drie maanden van vorig jaar is de Nederlandse economie nog met 0,4 procent gegroeid. Bij een mogelijke krimp in het tweede kwartaal is er sprake van een recessie.

De krimp is vooral toe te schrijven aan een daling van het handelssaldo, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. De uitvoer van goederen en diensten is met 1,8 procent gedaald in vergelijking met het vierde kwartaal van 2022.

'Afremming economie sneller in gang gezet'

"De afremming van de economie is sneller in gang gezet dan we hadden voorzien", zegt hoofdeconoom Ester Barendregt van RaboResearch. "Vooral de lagere export en de afbouw van voorraden zorgden voor een krimp in het eerste kwartaal. Voor de rest van het jaar voorzien wij nog altijd een beperkte afkoeling. Het aantal faillissementen is fors groter dan vorig jaar, maar is in historisch perspectief nog altijd klein."

Volgens Barendrecht blijft de vraag van consumenten op peil. "De koopkracht van huishoudens staat onder druk door de hoge inflatie, maar de lonen stijgen flink. Bovendien heeft een recordaantal Nederlanders betaald werk en steunt de overheid de inkomens."