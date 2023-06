We vergokten afgelopen jaar 6,5 miljard euro bij de Nederlandse Loterij

De omzet van Nederlandse Loterij kwam afgelopen jaar op 6,5 miljard euro uit. Een jaar eerder was dat nog geen 3 miljard euro. De ruime verdubbeling van de inleg komt vooral doordat dit het eerste volle jaar was waarin online gokken meespeelde.

"We geven geen cijfers over hoeveel omzet er per loterij binnenkwam", zegt een woordvoerder van Nederlandse Loterij desgevraagd tegen NU.nl. Het online gokken is bij Nederlandse Loterij ondergebracht onder de merknaam TOTO, net als de sportweddenschappen.

"Daarbij zijn de inzetten lager en is het aantal prijzen hoger." Bij bijvoorbeeld de Staatsloterij is de kans kleiner dat je wat wint, maar is het bedrag dat je wint wel hoger.

De loterijen van Nederlandse Loterij zijn in handen van de overheid. Het kabinet liet onlangs weten nader onderzoek te doen naar het eventueel privatiseren ervan. Afgelopen jaar kreeg de overheid in ieder geval 123 miljoen euro aan dividend en een smak aan kansspelbelasting.

"Die bedraagt inmiddels 29,5 procent", zegt de woordvoerder. Van de ingelegde 6,5 miljard euro werd dik 5,8 miljard euro aan prijzengeld uitgekeerd. "In alle gevallen dragen we daar kansspelbelasting over af." In totaal ging een 500 miljoen euro van de omzet naar de kansspelbelasting en de kosten van de organisatie.