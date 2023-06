Wat doet en verdient een verkeersleider bij ProRail?

Zorgen dat het treinverkeer soepel verloopt, is een belangrijke taak van de verkeersleiders bij ProRail. Zorgen dat dit veilig gebeurt, is nóg belangrijker. Veiligheid gaat voor alles en dat kan weleens botsen met het belang om reizigers zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen.

Over deze rubriek In Wat doet en verdient een... bespreken we een beroep dat deze week in het nieuws was - prominent of juist onopvallend, maar in ieder geval als een onmisbaar onderdeel van dat nieuws.

Deze week nog kwam ProRail negatief in het nieuws door de storing rond Amsterdam, die zondagmiddag begon en pas maandag aan het einde van de ochtend was opgelost. Daardoor strandden honderden reizigers in Utrecht en Amsterdam. Zo moesten ongeveer 150 bezoekers van een concert van Harry Styles de nacht in de Amsterdamse Ziggo Dome doorbrengen.

Als verkeersleider heb je dan ook stalen zenuwen nodig. Je komt ook pas in aanmerking nadat je een heel traject met goed gevolg hebt doorlopen. Florian van Koningsbruggen weet daar als recruiter bij ProRail het fijne van. "Je wordt wel door de molen gehaald voordat je aan de slag kan, maar daar staat dan ook een mooie startsalaris tegenover", vindt hij.

Dat startsalaris is minimaal 3.072 euro bruto. "Het salaris kan vervolgens oplopen tot 4.522 euro." De opleiding, die je eerst moet volgen, wordt ook betaald.

Deze opleiding, die iedere verkeersleider moet doorlopen, duurt acht maanden. Maar voor je daaraan mag beginnen, moet je wel bewijzen dat je het in je hebt.

De tweede toets is een game

"Sollicitanten krijgen eerst twee assessments (geschiktheidsonderzoeken, red.)", vertelt Van Koningsbruggen. "Het eerste onderzoek is een persoonlijkheids- en capaciteitentest." Daarbij wordt gekeken naar het communicatie- en analytisch vermogen van potentiële verkeersleiders. Ook moet de test aantonen hoe goed iemand met getallen is.

Als je de eerste toets haalt, mag je ook de tweede doen. "Dat is een door ProRail ontwikkelde game die heel erg lijkt op het werk dat we doen. Het lijkt wel wat op het 112-alarmcentralespel." In het spel gaat een treintje van station naar station. "Waarbij er onderweg van alles gebeurt. Je wordt dan ook gebeld, krijgt pop-ups met informatie, kortom: heel veel prikkels, net zoals in de echte situatie."

Je moet dan prioriteiten stellen. De veiligheid van de reizigers is altijd de eerste prioriteit. Je moet veel verschillende schermen in de gaten kunnen houden. Dat is waar het werk goeddeels uit bestaat.

Onregelmatigheidstoeslag tot 700 euro

Pas als een verkeersleider in spe de toetsen heeft doorstaan, wordt die uitgenodigd om een kijkje te nemen bij ProRail. "We willen eerst weten of het kans van slagen heeft." Dan volgt van overheidswege nog een psychologisch onderzoek en een medisch onderzoek.