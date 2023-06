Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over hun geldzaken in de toekomst

Voor het eerst in tien jaar is het aantal mensen dat zich zorgen maakt over zijn of haar financiële toekomst gestegen. Vooral jongeren en alleenstaande ouders maken zich zorgen.

Vorig jaar maakte bijna 30 procent van de mensen in ons land zich veel zorgen over zijn of haar financiële toekomst, meldt statistiekbureau CBS.

Vooral 18- tot 25-jarigen maakten zich zorgen over de staat van hun portemonnee in de toekomst. Ruim 36 procent van hen liet weten er erg bezorgd over te zijn.

Oudere mensen waren hier juist minder bezorgd over. Sterker nog, hoe ouder iemand is, hoe minder bezorgd diegene vaak is. Zo maakte slechts 23 procent van de 75-plussers zich zorgen over zijn of haar geldzaken in de komende jaren.

Daarnaast valt op dat vrouwen zich vaker zorgen maken over hoe ze moeten rondkomen als ze ouder zijn. Mannen liggen hier minder vaak wakker van, tenzij ze in hun eentje voor een kind moeten zorgen. Alleenstaande ouders waren het meest bezorgd over hun financiële toekomst.