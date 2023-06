Brussel onderzoekt prijsafspraken kunstgras, inval bij Nederlands bedrijf Ten Cate

Delen via E-mail

De Europese Commissie (EC) heeft onaangekondigde bezoeken gedaan bij verschillende Europese bedrijven die kunstgras maken. Volgens Brussel zijn er vermoedens dat de bedrijven de concurrentieregels hebben overtreden. Er is onder andere een inval gedaan bij het Nederlandse bedrijf Ten Cate, bevestigt CEO Michael Vogel aan NU.nl.

Het onderzoek naar mogelijke kartelvorming richt zich specifiek op bedrijven die kunstgras maken voor de uitoefening van sport. In Nederland is Ten Cate een grote speler op dit terrein. "We zijn de grootste ter wereld", zegt de topman. Ook laat hij weten volledig mee te werken aan het onderzoek van de EC.