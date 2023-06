Bakkers nemen geen genoegen met kruimels en gaan twee dagen staken

Ongeveer driehonderd bakkers leggen morgen voor twee dagen het werk neer. Dat doen zij omdat er nog geen nieuwe cao is. Het gaat om personeel van Bakkerij Borgesius in Arnhem en Aalsmeer en Dutch Bakery in Eindhoven.

"Dit is pas het begin, we gaan volgende week opschalen naar negen bedrijven als de werkgevers niet over de brug komen", zegt FNV-bestuurder Ron Vos. Of dat tot lege schappen leidt, kan hij niet zeggen. "Het zal meevallen: ik denk niet dat we straks geen brood meer in huis hebben."

FNV eist automatische prijscompensatie. Dat komt neer op een loonsverhoging van 14,3 procent. Maar de bakkerijen willen niet verder gaan dan 6,75 procent. Verder willen de vakbonden dat werknemers in deze sector vervroegd met pensioen kunnen gaan.

''De bakkers kunnen niets met de krenterige 6,75 procent extra salaris die de werkgevers ze gemiddeld per jaar willen geven. Fijn dat de werkgevers daarbij ook voorstellen om de reiskosten te verbeteren, maar wij nemen geen genoegen met kruimels", zegt Vos.