Batman wint strijd tegen Italiaanse designer om handelsmerk

Batman is als winnaar uit de strijd gekomen in een zaak over het logo van de superheld. Het Hof van Justitie van de Europese Unie vindt het Batman-logo onderscheidend genoeg om een beroep te mogen doen op bescherming als handelsmerk.

Filmproducent Warner Bros. registreerde het handelsmerk met de vleermuis meer dan 25 jaar geleden bij het Europese patentenbureau. Warner Bros. is eigenaar van DC Comics, de uitgever van de stripboeken van Batman.

Een Italiaans bedrijf wilde een afbeelding van een zwarte vleermuis in een wit ovaal op zijn kleding en petten zetten. Volgens het bedrijf brengen mensen die afbeelding niet per se in verband met Batman. Daarom stapte het bedrijf naar het patentenbureau om het beeldrecht in twijfel te trekken.