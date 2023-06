Euro wordt steeds populairder onder Zweedse bevolking

Het idee om de euro in te voeren wordt steeds aantrekkelijker voor de Zweedse bevolking. Nu de Zweedse kroon steeds minder waard wordt door de inflatie, is de steun voor de gemeenschappelijke munt groter dan ooit.

Een van de voordelen voor landen in de eurozone is dat het gemakkelijker en goedkoper is om goederen te importeren. De invoering van de euro zou het dus gemakkelijker maken om de inflatie omlaag te krijgen in Zweden.

Zweden is in 1995 toegetreden tot de Europese Unie, maar heeft de euro nooit ingevoerd. In 2003 hield het land een referendum over toetreding tot de eurozone, maar toen stemde 56 procent van de bevolking nog tegen. Tot nu toe was de bevolking nooit heel positief over een gezamenlijke munt.