We besteden meer aan diensten zoals verzekeringen en het openbaar vervoer

Consumenten hebben in april iets meer besteed dan in dezelfde maand vorig jaar. Ze gaven vooral meer uit aan diensten, zoals verzekeringen, het openbaar vervoer en een bezoek aan een restaurant of de kapper.

De totale consumptie van huishoudens lag in april 0,3 procent hoger dan een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Aan diensten gaven we 3,5 procent meer uit dan in april vorig jaar.

Aan voedingsmiddelen, drank en tabak gaven consumenten 4,6 procent minder uit. Ook werd 4,1 procent minder besteed aan duurzame goederen. Verder hebben consumenten in april 2,1 procent minder overige goederen als energie verbruikt. Hoewel het kouder was dan in april 2022, hebben huishoudens minder gas verbruikt.