De basisbeurs komt terug: hier moet je als student op letten

Het is belangrijk dat studenten goed kijken naar wat hun ouders verdienen. Studenten die weinig of geen bijdrage krijgen van hun ouders kunnen een aanvullende beurs aanvragen. Zo hebben ze meer geld om rond te komen tijdens hun studie. Ze hoeven die aanvullende beurs ook niet terug te betalen.

Volgens DUO maken nog niet alle studenten die er recht op hebben gebruik van de aanvullende beurs. "Daarom is het belangrijk dat studenten goed kijken of ze daarvoor in aanmerking komen", zegt Nelemans. "Dit is nu een nog grotere groep geworden."