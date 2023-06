Koers cryptoplatform Coinbase keldert door strafzaak in de VS

De beurswaarde van cryptoplatform Coinbase is dinsdag met bijna 20 procent gedaald doordat de Amerikaanse toezichthouder SEC een strafzaak is gestart tegen het bedrijf. Het grootste cryptoplatform van de Verenigde Staten zou diensten aanbieden zonder de juiste vergunning.

Coinbase heeft zo'n 130 miljard dollar aan bezittingen en er beleggen tientallen miljoenen mensen. In de VS is het het grootste cryptoplatform. Maar volgens de SEC heeft het bedrijf regels overtreden door zonder de juiste registratie diverse diensten aan te bieden. De beurswaakhond is daarom een strafzaak gestart.