Shell stopt alweer met leveren van stroom en gas bij mensen thuis

Shell trekt na iets meer dan een jaar de stekker uit Shell Energy Nederland. Ook in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk stopt het bedrijf met het leveren van energie aan huishoudens. Dat bevestigt een woordvoerder van Shell aan NU.nl.

Wat het besluit op de langere termijn betekent voor de klanten, kan Shell nog niet zeggen. "We weten nog niet of we het afbouwen, of een koper zoeken voor activiteiten in de drie landen samen of afzonderlijk."