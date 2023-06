Grootste cryptoplatform ter wereld onder vuur wegens 'web van leugens'

Delen via E-mail

Amerikaanse autoriteiten slepen Binance en topman Changpeng Zhao voor de rechter. Volgens beurstoezichthouder SEC hebben de ondernemer en het cryptoplatform een "web van leugens" gesponnen. Een deel van de beleggers heeft de afgelopen 24 uur hun geld weggehaald.

Binance is met afstand het grootste handelsplatform voor cryptomunten ter wereld. Het bedrijf wordt beschuldigd van het misleiden van investeerders. Ook zou het platform geld van beleggers hebben doorgesluisd naar gelieerde bedrijven en Amerikaanse beleggers niet hebben geweerd, terwijl dat moest van de autoriteiten.

Binance heeft naar eigen zeggen meegewerkt aan de onderzoeken van de SEC en "hard gewerkt om alle vragen te beantwoorden en zorgen weg te nemen". Het bedrijf is dan ook van plan om zijn platform "fel te verdedigen".

Na de bekendmaking van de aanklachten is BNB, de digitale munt van Binance, ruim 9 procent in waarde gedaald. De bitcoinkoers is met zo'n 5 procent gedaald, al veerde die daarna op.